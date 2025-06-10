Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin sanat ve üretimi bir araya getiren MEST kursları, yıl sonu sergileriyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.ANTALYA (İGFA) - “Doğadan Üreten Eller” temasıyla hazırlanan iki ayrı sergi, haziran ayında Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde açılacak.

İlk sergi, “MEST Kursları Yaratıcı Tasarımlar Görsel Sanat Sergisi” başlığıyla 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te açılacak. Bu sergide, kursiyerler doğa temalı çalışmalarıyla izleyicilere estetik bir görsel şölen sunacak. Kadın mankenler üzerine deri, dantel, mozaik ve seramik gibi farklı malzemeler kullanılarak hazırlanan sanatsal tasarımlar, peyzaj öğeleriyle zenginleştirilerek sergilenecek. Sergide ayrıca doğa manzaralarını yansıtan tablolar da yer alacak.

İkinci sergi ise “MEST Kursları Branş Ürünleri Sergisi” adıyla 24 Haziran Salı günü saat 14.00’te sanatseverlerle buluşacak. Bu sergide, MEST Kursları’nın yaratıcı sanatlar alanındaki kursiyerleri tarafından hazırlanan resimler ve görsel sanat ürünleri sergilenecek.

BU YIL HANGİ BRANŞLAR VARDI?

Bu yıl MEST kurslarında eğitim verilen branşlar arasında deri aksesuar yapımı, çaput dokuma, keçe aksesuar yapımı, kâğıt ve alçı rölyef, gravür, soğuk seramik, geri dönüşüm aksesuar yapımı, hasır sepet örücülüğü, örgü, çarpana, nakış, panç, kırkyama, moda tasarımı, otantik takı yapımı ve boncuk takı yapımı gibi el sanatları ve tasarım alanları yer aldı.