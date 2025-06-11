Bursa Devlet Tiyatrosu, tiyatroyu çocuklarla buluşturmak ve onların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla turnelere devam ediyor.BURSA (İGFA) - Ege Işık/ Haluk Işık’ın yazdığı Sıdıka Derya Gümral’ın yönettiği “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu 11-19 Haziran tarihleri arasında Bursa ilçelerinde sahnelenecek.

Bu anlamlı turne ile çocukların sanata olan ilgisinin attırılması, kültürel etkinliklere katılımının teşvik edilmesi ve ileriki yaşamlarında sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Eğlenceli karakterleri ve düşündüren hikâyesiyle “Harikalar Mutfağı”, minik izleyicilerine hem eğlenceli hem de öğretici bir tiyatro deneyimi sunacak.

Turne boyunca oyun, aşağıdaki ilçelerde sahnelenecektir.

TURNE PROGRAMI:

11 Haziran İnegöl İmam Hatip Lisesi Salonu saat 13.30 - 15.30

12 Haziran Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi saat 11.00 - 13.00

13 Haziran Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kon. Salonu saat 11.00 - 13.00

16 Haziran Kestel Belediyesi Kültür Merkezi saat 13.00 - 14.30

17 Haziran Karacabey Ergün Koç Çok Amaçlı Kültür Merkezi saat 13.00 - 14.30

19 Haziran Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi saat 13.00 - 14.30