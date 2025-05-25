Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs 2025’te 38 il için sarı uyarı yayımladı. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son bilgilerine dayanarak, 26 Mayıs Pazartesi günü için Türkiye genelinde 38 il için sarı uyarı yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

BATI KARADENİZ VE MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Batı Karadeniz’de Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nde ise 25 Mayıs akşamından itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’de, 26 Mayıs sabahından itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa’da, öğle saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Bilecik’te kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Tedbirli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısı yapıldı.