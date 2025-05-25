AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mudanya’da teşkilatla bir araya geldi. Dereköy'de Hıdırellez Şenliği’ne katılan Milletvekili Gözgeç, İpekyayla Mahallesi’nde de vatandaşların taleplerini dinledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mudanya’da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Milletvekili Gözgeç, Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçe yönetimi ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Toplantıda saha çalışmaları ve vatandaş talepleri ele alındı.

HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ’NDE COŞKULU KATILIM

Daha sonra Başkan Bayrak ve teşkilat üyeleriyle Dereköy Mahallesi’ndeki geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne katılan Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, coşkulu kalabalıkla bir araya geldi. Dereköy Muhtarı Meral Yener'in ev sahipliğindeki etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Gözgeç, daha sonra İpekyayla Mahallesi’ne geçerek, burada da bölge halkıyla buluşarak ihtiyaç ve beklentilerini not aldı.

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyan Milletvekili Gözgeç, “AK Parti olarak her zaman milletimizin yanındayız” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Mudanya’daki mevcut ve planlanan hizmetler hakkında bilgi paylaşan Milletvekili Gözgeç’e, İlçe Başkanı Arif Bayrak da saha çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.