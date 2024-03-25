Bir vatandaşın kendisine, ‘Neden sürekli o sene bu sene’ diyorsunuz sorusunu cevaplayan Pehlivan, “Çünkü halkımızın desteğiyle bu seçimi kazanacağımızı görüyoruz” yanıtını verdi.

Sosyal medya hesaplarından başlattığı ‘Burak Pehlivan soruları cevaplıyor’ kampanyası kapsamında vatandaşlardan gelen soruları tüm şeffaflığı ile cevaplayan Pehlivan, vatandaşın da takdirini kazanıyor.

“Bize olan teveccühü görüyoruz”

Bir vatandaşın ‘Neden sürekli o sene bu sene’ diyorsunuz sorusunu cevaplayan Pehlivan, “O sene bu sene diyoruz, burada heyecanı da görüyoruz, vatandaşımızın bize olan teveccühünü de görüyoruz. Bu desteği gördüğümüz için de o sene bu sene diyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız bize güveniyor”

Saha çalışmaları esnasında konuştuğu vatandaşların kendisine güvendiğini ve değişimi desteklediklerini belirten Pehlivan, “Bizim projelerimiz vatandaşta bir heyecan uyandırdı. Çarşıda, pazarda, kıraathanede gördüğümüz her vatandaşımız ‘Biz sana inanıyoruz. Verdiğin sözün arkasında durursun’ diyor. Bu kenti ortak akılla yönetip geliştireceğimizi her fırsatta dile getiriyorum. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren hizmet startını vereceğiz” diye konuştu.