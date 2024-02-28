Cumhur İttifakı MHP Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, bugün Çarşamba Pazarı esnafı ile bir araya geldi. Pehlivan Pazarcı esnafının sorun ve dileklerini dinledi ve daha modern bir Pazar yeri kuracağının sözünü verdi. Pazara çıkan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Burak Pehlivan fotoğraf çekilerek sohbet etti.

Cumhur İttifakı MHP Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan Çarşamba Pazarını daha modern hale getireceğini dile getirerek şunları söyledi: “Cumhur İttifakı Heyetimiz ve Belediye Meclis Üyesi adaylarımızla Çarşamba Pazarı’nda hemşehrilerimizle buluştuk. Pazar yerimizi daha modern ve kullanışlı hale getirerek, şehrimizin kalbindeki bu önemli noktayı daha da canlandırmak için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Haber: Ömür Yapıcı