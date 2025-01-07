İstanbul Beylikdüzü’nde önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Modern Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi, Başrolünü Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal ve Yağmur Topçu’nun yer aldığı “Kusursuz Dünya Müzikali” ile perdelerini açıyor.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra’nın ‘Acayip Teknolojik Masallar” hikayesinden Özlem Saraç Özcan’ın oyunlaştırdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği “Kusursuz Dünya Müzikali” sahnelendiği günden bu yana her yaştan tiyatroseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir? Kusursuz Dünya Müzikali sizi gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Modern Eğitim Koleji tarafından hizmete açılan Modern Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi, “Kusursuz Dünya Müzikali” ile perdelerini açarak, önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.