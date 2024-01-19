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3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2,31 TL, motorin litre fiyatı 2,15 TL ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı. Bir sün sonra ise motorinin fiyatlarına 41 kuruş indirim gelmişti. Bugün sektör kaynaklarından motorine zam geleceği haberi ulaştı. Motorin fiyatlarında 19 Ocak Cuma'yı 20 Ocak Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,15 TL fiyat artışı beklendiği öğrenildi. An itibariyle akayakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatları şöyle: Benzin 37,50 TL, Motorin 39,73 TL, LPG ise 20,29 TL

Haber: Ömür Yapıcı