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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yetki karmaşası ile başlayan algı operasyonu totem krizi ile patlak verdi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya'da İsmet İnönü Bulvarı'ndaki totem krizi üzerine gece ilçeye gelerek, partililerine destek oldu. Başkan Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li belediye üzerindeki operasyonların aralıksız sürdüğünü iddia etti.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütareke Meydanı’nda bulunan yerel belediyenin 'İsmet İnönü Bulvarı' tabelasının yanına Büyükşehir logolu totem dikilmesi sonrasında yerel belediyenin mevcut tabelasının kaldırılmak istenmesi üzerine halkı galeyana getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a bir destek partisi CHP'den geldi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve parti üyeleri Büyükşehir Belediyesi’nin kamu zararı oluşturmasını engellemek için Mütareke Meydanı’nda buluştu.

YEŞİLTAŞ: ALGI İÇİN HUZURSUZLUK OLUŞTURMAYIN!

İl Başkanı Yeşiltaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a seslenerek, "Tabela belediyeciliğini bırakın. Seçim öncesi algı üretmek için huzursuzluk oluşturmayın. Son 5 ayınızı bugüne kadar hiç görmediğimiz siyasi nezaket içerisinde geçirin. Çünkü halkımızın Mustafa Bozbey’in Büyükşehir Belediye başkanlığında güzel günlere kavuşmasına çok az kaldı.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğundaki Mütareke Meydanı'nda bulunan 8 yıllık tabelanın yanına büyükşehir logolu totem dikti. Ardından Mudanya Belediyesi’nin tabelasını sökmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve vatandaşlar engel oldu. Gün boyu Mudanya Belediyesi’nin tabelasını sökmek için nöbet tutan Büyükşehir ekiplere vatandaşlar izin vermedi. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş kamu zararını engellemek için gece bölgeye giderek açıklamalarda bulundu.

Başkan Yeşiltaş, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik belediyelerinin öncü ve örnek projeler üreterek vatandaşlara hizmet etme sevdasını sürdürdüğünü belirterek, uygulamanın sadece CHP yönetimindeki belediyelere yapıldığını iddia etti.