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Mudanya tarihi dokusu kadar doğal güzellikleriyle de tatil severlerin dikkatini çekmekte olan bir ilçe. İlçe merkezi ve köylerinin el değmemiş doğası, zeytin ağaçları, berrak denizi hem yaz tatillerinin hem de doğa tatillerinin tercih edilen ilçelerinden biri olmasını sağlıyor. Peki vatandaş, bu kadar güzelliği içinde barındıran Mudanya’nın belediye başkanından memnun mu?ESMANUR GÜLBAHAR/H.AHMET GÜNAY/M.TAHA ÇELİKBAŞ/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak Mudanya sokaklarının nabzını tuttuk. Mudanya’nın yerli halkı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan ve hizmetlerinden memnun mu? Söz vatandaşta…

“GÜNDE 2-3 KEZ ÇÖP TOPLAMAKLA BELEDİYE BAŞKANI OLUNMAZ”

Birçok vatandaş Mudanya Belediye başkanından memnun olmadıklarını dile getirerek, “Ben memnun değilim. Sadece yol yapıyor ve yolları da çok kötü yapıyor. Parklar, bahçeler güzelleştirilsin. Çocukların oynadığı yerlere sokulamıyorsun. Park oyuncakları kırık. Günde 2-3 kez çöp toplamakla belediye başkanı olunmaz. Mudanya’da Pazar günleri Pazar kuruluyordu ve orayı kaldırarak hem halkı mağdur etti hem de esnafı… Orayı çöp atık yeri yapmışlar ve çöp kokusu ile sinek yapıyor. CHP’li belediye başkanlarının hiç birinin Türkiye’de güzel şeyler yaptığını duymadım. Yazın çocuklar dondurma yiyorlar, sahil boyunca ellerini yıkayacak bir çeşme yok. Sahilde bir tuvalet yok. Çok sorun ve sıkıntımız var. Mudanya’yı güçlendirecek, Türkiye’nin göz bebeği yapabilecek bir belediye başkanı gelmedi. Mudanya, Türkiye’de en önemli beldelerden biri fakat turizm açısından hiçbir yatırım yok. Eğlenceli yer yok. Sosyal faaliyet yok.” ifadelerini kullandı.

“BAZI EKSİKLİKLER TAMAMLANIRSA HER ŞEY İYİ GİDİYOR”

Birkaç vatandaş ise bazı eksiklikler dışında memnun olduklarını belirterek, “Ben memnunum. Bir sıkıntı yok. Bir beklentim de yok her şey iyi gidiyor. Belediye başkanından rica ediyorum, bir tane havuzumuz var o da açılmadı, havuzları açsınlar. Bazı eksikler var, çöp toplamalarla ilgili ya da yolların tek yönlü olması, park edecek yer bulunamaması gibi ama onlar da tamamlanır diye düşünüyorum.” dedi.

Bir vatandaş ise Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın sınıf arkadaşı olduğunu söyleyerek, “Benim sınıf arkadaşım, severim, iyi çalışmalar yaptı.” şeklinde konuştu.