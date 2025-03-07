Muğla Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB’a bağlı Meslek Odalarıarasında sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolü imzalandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının Muğla birimleri arasında teknik işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya arasında imzalandı.

İmzalanan protokol ile sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi hedefleniyor.

Değerlerin Korunarak Geliştirilmesi Hedefleniyor

Protokol kapsamında, ilgili Meslek Odaları ile Belediye arasında bilimsel ve teknik iş birliğinin sağlanması, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, tarafların tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak ortak sorumluluklarını karşılıklı dayanışma içinde yerine getirmelerine yönelik kurallar belirlenecektir.3194 sayılı İmar Kanunu'nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediye ve meslek odalarının anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetlerini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde hayata geçirilmesihedefleniyor.