Milas Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde sosyal belediyeciliği önceleyen ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren yerel belediye, Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatacak.

Ramazan Ayı boyunca gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan Milas Belediyesi Ramazan Ayı’nın paylaşma ruhuna ortak oldu.

Özenle hazırlanan temel gıda maddeleri içeren kolilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımını gerçekleştiren Milas Belediyesi Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu.

Başkan Topuz, gıda kolilerini paketleyip vatandaşlara teslim etti.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde devam eden gıda kolisi yardımlarını yerinde görerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerini teslim etti. Paketlerin hazırlanma sürecine de katkı sunan Başkan Topuz, tüm vatandaşların Ramazan Ayı’nı tebrik ederek, Milas Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara daima destek olacaklarını ifade etti.

Gıda kolisi dağıtımının ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Ramazan Ayı’nda iftar sofrası şeklinde değil ramazan paketi şeklinde dar gelirli vatandaşlarımıza bu paketleri ulaştırdıklarını belirterek, "Şu anda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara daima destek olmaya devam edeceğiz. Ramazan-ı şerif’in Milaslı hemşehrilerimize Muğla’mıza, ülkemize ve tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.