Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Kenti Muğla’vizyonu doğrultusunda, kentin kültürel ve tarihi değerlerini uluslararası arenada tanıtmak amacıyla MITT Moskova Turizm Fuarı’na katıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan MITT Moskova Turizm Fuarı’na katılarak Muğla’nın tanıtımını yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye turizminin ilk üçünde yer alan Antalya da MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara tanıtılıyor.

Muğla, Moskova’da Tanıtılıyor

Turizm sektörünün en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan ve Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen MITT Moskova Turizm Fuarı, dünya çapındaki turizm profesyonellerini bir araya getiren prestijli bir organizasyon olarak biliniyor.

Her yıl mart ayında düzenlenen MITT Moskova, seyahat acenteleri, oteller, hava yolları ve destinasyon yönetim organizasyonları gibi sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu önemli organizasyonda yer alarak Muğla’nın turizm destinasyonlarını tanıtmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve yeni pazarlara açılma fırsatlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, turizm potansiyelini dünya turizmcilerine tanıtmak ve uluslararası tanınırlığını artırmak için ilçe belediye temsilcileri ve turizm paydaşlarıyla birlikte katılım sağladığı yurtdışı turizm fuarlarındaki tanıtımlar sonrasıMuğla’ya gelen yabancı turist sayısında artış gözlendi.

Güncel verilere göre 2024 yılı Ocak ayında Muğla’yı 10 bin 309 kişi ziyaret ederken 2025 yılında yüzde 18 artışla 12 bin 134 kişi ziyaret etti. 2024 Şubat ayında Muğla’ya giriş yapan yabancı turist sayısı 12 bin 726 iken 2025 yılında 15 bin 526 kişiye çıkarak yüzde 20 artış gösterdi. Toplamda Muğla’ya yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı 2024 yılı Ocak-Şubat dönemine göre 2025 yılında yüzde 20 artarak 23 bin 035 kişiden 27 bin 660 kişiye yükseldi.