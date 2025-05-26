Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 Ekim-2025 Mayıs döneminde 8 uluslararası fuarda Muğla’yı 300 bin kişiye tanıttı. Turist sayısında yüzde 6 artış sağlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kenti Muğla” vizyonuyla, 2024 Ekim-2025 Mayıs arasında İstanbul, Antalya, Londra, Berlin, Moskova, Dubai ve İzmir’de düzenlenen 8 ulusal ve uluslararası fuarda Muğla’yı tanıttı. Yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarlarda, 13 ilçenin turizm potansiyeli vurgulandı. Belediye, önümüzdeki günlerde Şanghay’daki ITB China Turizm Fuarı’na katılarak tanıtım çalışmalarını sürdürecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Londra’dan Moskova’ya, Muğla’nın eşsiz güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini dünya başkentlerinde tanıttıklarını belirterek, turizmin başkenti olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Başkan Aras, “Muğla’yı turizm gelirlerinden daha fazla pay alan bir dünya kenti yapacağız” dedi.

2025’in ilk dört ayında Muğla’ya gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 6 artarak 254 bin 96’ya ulaştı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Celal Cem Dengiz, fuarların bilgi paylaşımı ve iş birliklerini güçlendirdiğini belirtti.

Söz konusu fuarlarda Muğla’nın sürdürülebilirlik ve çevre dostu şehircilik vizyonu da öne çıktı.

Avrupa Birliği’nin Driving Urban Transitions 2023 programı kapsamında Menteşe’de yürütülecek Urban-CoLLaR projesi için 2 milyon 706 bin TL hibe alınırken projenin çevresel kaynakların verimli kullanımını ve döngüsel dönüşümü hedeflediği belirtildi.