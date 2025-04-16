Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bilinçli Ebeveynler projesi kapsamında çocuk hakları temalı berber önlükleriyle farkındalık çalışması başlattı. Proje kapsamında özel olarak tasarlanan, çocuk haklarına vurgu yapan önlükler saha çalışması sırasında berberlere dağıtıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk hakları kapsamında farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. “Çocukların Güçlendirilmesinde Ben de Varım” sloganıyla yürütülen Bilinçli Ebeveynler projesi doğrultusunda, berberler aracılığıyla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması başlatıldı.

Proje kapsamında özel olarak tasarlanan, çocuk haklarına vurgu yapan önlükleri saha çalışması sırasında berberlere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hem geleneksel hem de toplumsal bir etkileşim alanı olan berber dükkânları aracılığıyla, özellikle babaların çocuk hakları ve çocuk koruma konularında bilinçlenmelerini hedefliyor.

FARKINDALIK MESAJLARI ÖNLÜKLERE TAŞINDI

Büyükşehir Belediyesi’nindağıttığı berber önlüklerinin üzerinde şu mesajlara yer verildi:

“Babayım, çocuğumun haklarına saygılıyım.Babayım, kızımı erken yaşta evlendirmem.Babayım, çocuğumla vakit geçirir, onu dinlerim.Babayım, çocukların bakımından sorumluyum.Babayım, çocuklarımın düşüncelerine saygı duyuyorum.Babayım, çocuklarımın şiddetsiz ve huzurlu bir ev ortamında yaşamasını sağlarım.”

BAHADIR BOZYER: “ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARI BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Psikolog Bahadır Bozyer, “Bugün Bilinçli Ebeveynler Projesi kapsamında, çocuklarıönemseyen ve ‘Çocukların Güçlendirilmesinde Ben de Varım’ diyen berberler ile beraberiz.Proje kapsamında tasarlanan berber önlükleri ile özellikle babalarımıza yönelik bir farkındalık çalışması yapmak istedik.Her çocuğun güvenli, eşit, şiddetten uzak bir yaşam hakkı olduğunu hatırlatmak ve bu hakların toplumda daha fazla kabul görmesini sağlamak istiyoruz.Çocukların üstün yararı bizim için her şeyden önce geliyor.

Bugünde Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma konularında babalara berberde geçirdikleri sürede bu konu hakkında düşünmeleri için fırsat yaratan bir çalışma yaptık.Farkındalık çalışmalarımız kapsamında; Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

VATANDAŞLAR FARKINDALIK ÇALIŞMASINDAN MEMNUN

Ali Yıldız, “Berbere geldiğimde önlüğü taktığımda çocuğumun hakkını korumam gerektiğini daha da anladım.Bende bir kız babası olarak Büyükşehir Belediyemize bu farkındalık çalışması için çok teşekkür ederim” dedi.

Özgür Tavşan, “Çocuklarımız bizim için çok önemli. Bu tür farkındalık çalışmalarını önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bu farkındalık çalışması için teşekkür ederiz” diye konuştu.