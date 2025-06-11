Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. personelinin 50 bin 500 TL promosyon alacağı anlaşmayı Halk Bankası Yenişehir Şube Müdürü Salih Civelek ile birlikte imzaladı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ) personelinin alacağı promosyon ücreti belli oldu. 30 çalışanı bulunan YESAŞ’ın açtığı ihaleye 6 banka katıldı.

Açık ve şeffaf şekilde düzenlenen ihalede en fazla teklifi veren Halk Bankası personele 3 yıl için 50 bin 500 TL promosyon vermeyi kabul etti. Personele 50 bin 500 TL ek kazanç sağlayan anlaşmaya Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Halk Bankası Yenişehir Şube Müdürü Salih Civelek imza attı.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ercan Özel, “Biz her zaman personelimizin iyiliğini ve önceliğini düşünüyoruz. YESAŞ, bizim bir değerimiz ve çalışanlarımız da bizim için değerli. Personelimize hayırlı olsun. Güzel günlerde harcasınlar inşallah” dedi.