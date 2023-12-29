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Mustafa Dinç yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "Uyanın da balığa gidelim. Bu şehrin yıllar evvel belediye başkanı dahil nasıl da AKP’den koşarak uzaklaştığını defalarca anlattık, yazdık çizdik. Bakın bu açıklamama da ilave ettiğim harabe alanda yıllar evvel PTT binası vardı. AKP tarafından yıkıldı, yerine Aydın halkına kala kala bir moloz yığını kaldı. Yıllar oldu çivi bile çakan yok. PTT öylece kirada oturuyor. Alın ha bugün ha yarın diye diye Çıldır Havalimanı’nda 22 yıldan bu yana bir İstanbul uçağı iner mi diye bekliyor millet. Ama bunlardan tık yok. Hadi hepsini geçtim; 300 metre üniversiteye ait yolu 22 yıldır yapamadınız yahu siz. Varsa yoksa eyyam, varsa yoksa takiyye. Milletin karnı yarı aç yarı tok, sizin işiniz bırakın hizmet yapmayı, milletin bakiyesi KİT’leri satmak. Daha evvel de partimiz yetkilileri tarafından açıklanmıştı. AKP Aydın milletvekili Mustafa Savaş’ın içinde olduğu KİT Komisyonu’nda yüzlerce millet bakiyesi üç otuz paralara satılmıştı. Bakın Mustafa Savaş’ın Başkanı olduğu KİT komisyonunun sattığı milli değerlerimizden yalnızca birkaçını ben bir daha hatırlatayım; 1955’te hizmete alınan TÜPRAŞ Batman Rafinerisi, 1957’de hizmete alınan İskenderun Limanı, Trabzon Limanı, 1962’de hizmete alınan Mersin Limanı, 1955’te hizmete alınan onlarca SEKA işletmesi… Bu liste çok uzun sevgili Aydınlılar. Kısa ve net olan tek şey ise; AKP yapmaya değil satmaya gelmiş. Üretmekle, yapmakla, taş üzerine taş koymakla zerre kadar alakaları yok bunların. Siz olsanız AVM yapacağız, rezidans yapacağız diye Büyükşehir’inde neyi var neyi yok satardınız. İşte bu yüzden Aydın halkı size zerre kadar yüz vermedi, işte bu yüzden yerel seçimde her sandıkta tokadı yiyoyorsunuz, yemeye de devam edeceksiniz" sözlerine son verdi.

Haber: Ömür Yapıcı

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