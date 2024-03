Toplantıya AK Parti milletvekili Seda Sarıbaş, MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat İnan, AK Parti meclis üyeleri, partililer, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi basın mensuplarına toplu fotoğraf verildikten sonra ilk konuşmacı AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz oldu. Sarıgöz, konuşmasında Kuşadası bizimle altın çağı yaşayacak diyerek şu ifadeleri kullandı: “İktidarımız, 21 yıldır milletimize söz verdiğimiz eser ve hizmet siyasetine devam ediyor. Bugün burada yapılan toplantımızın, 31 Mart'taki zaferimizin ilanı olduğuna inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak amacımız, muhalefetin iradesi altında giderek kötüleşen şehirlerimizi, Türkiye'yi yüzyılın şehri haline getirerek, gerçek belediyeciliği oluşturmaktır. Aydınımızı ve Kuşadası'mızı bir beş sene daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Sayın Mustafa Savaş ve Mustafa Gökçe'nin bilgisi, tecrübesi, hizmete hazır ekipleri ve şehrine sahip çıkan dava arkadaşlarımızın desteğiyle inşallah 31 Mart'ta Aydın'ın altın çağını başlatacağız” dedi.

İlçe Başkanı Sarıgöz’ün ardından mikrofonu alan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe, yaptığı konuşmada “beş yıl içinde ayağı yere basan vizyon sahibi projelerle Kuşadası ayağa kalkacak” diyerek şu ifadelere yer verdi: “ Genel Başkan Vekilimiz tarafından tevdi edilen Belediye Başkan adaylığımız için ekibimizden, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Savaş'a, milletvekillerimize, ilçe başkanımıza, destekleri ve teveccühleriyle bize güç veren kıymetli hemşehrilerime, başından beri bu yolu beraber yürüdüğüm yakın çalışma arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı ortağımıza, hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Kuşadası önümüzdeki 50 yılını planlamak için çıktığımız bu yolda, Kuşadası'nı gerçek Belediyecilikle buluşturacağımız ilk beş yılda, ayağı yere basan vizyon sahibi projelerimizi hayata geçirerek, şehrimizi yeniden Turizm Kenti kimliğiyle buluşturacağız. Kuşadası’na değer katacak, her biri birbirinden kıymetli, toplumun her kesimine hitap eden, iş hayatında başarılı, sevilen, pırıl pırıl Belediye meclis üyesi listesiyle sizlerin karşısındayız. Belediye meclis üyesi adaylarımızın her biri, bu kutsal yolu yürümek için gerekli heyecan ve motivasyonla bizimle birlikte. Her birine ayrı ayrı, yol arkadaşlıkları, destekleri, samimiyetleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum” sözlerini tamamladı.

Aday ve proje toplantısına katılımın yüksek olması gözlerden kaçmaz iken Mustafa Gökçe ilgi büyük oldu.

Haber: Yaprak Kaplan