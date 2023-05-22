Ünlü Yazar Yusuf Atılgan'ın romanından uyarlanan Anayurt Oteli filminin çevrildiği ve filmin çekilmesinden sonra Anayurt Oteli olarak tanınan Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi, 18-24 Mart Müzeler Haftası dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. İnşasının ardından bir dönem vergi dairesi, karakol ve konut olarak kullanılan yapı, müzeye çevrilmesinin ardından Milli Mücadele Dönemi’ne ve Sümerbank Basma Fabrikası’na ait öğelerle ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Orijinal efe kıyafetleri, silahlar, yer sofrası, divan, çeyiz sandığı ve gaz lambaları ile ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği asırlık bina, ilçeyi ekonomik yönden olduğu kadar sosyal ve kültürel açıdan da etkileyen basma fabrikasına ait dikiş makineleri, araç-gereçler, desen çalışmaları ile fabrikada dokunan ilk ve son basmayı görme şansı tanıyor.

Türkiye'de 1982 yılından itibaren 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası vesilesiyle tüm Nazilli halkını ve çevre il ve ilçelerden vatandaşları Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi’ni ziyaret etmeye davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kültürel mirasımızın korunması, sanat, bilim ve tarihin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılması için müzeler büyük önem taşımaktadır. Bu önemli haftada müzeciliğin çocuklarımıza anlatılması ve yerinde öğretilmesi için İstasyon Meydanı’nda bulunan müzemiz her gün mesai saatleri içerisinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Uygarlığımızın hafızası olan müzelerimizin korunması ve zenginleştirilmesi için toplumun her bir ferdine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Müzeler Haftası’nı kutluyor, kentimizin mirasını günümüze taşıyan Etnografya Müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.