Durasıllı ve Güzelköy Mahallelerinde yol kenarlarındaki kuruyan otlarla birlikte köşe bucak tüm sokakları temizleyen ekipler, bölgeyi pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu. 

WhatsApp Görsel 2024-01-19 saat 14.42.18_8a30d898
Temizlik çalışmalarının rutin olarak 82 mahallenin tamamında devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çevre ve halk sağlığının korunması için ciddi bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz Nazillimizin tüm noktalarında titizlikle çalışmaya devam ediyor. Sorumluluk sahamız içerisinde yer alan bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İŞKUR’un Toplum Yararına Programları kapsamında ekibimize dahil olan mesai arkadaşlarımızla daha güçlü bir şekilde Nazillimizi pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Emeklerinden dolayı tüm personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber: Yaprak Kaplan


WhatsApp Görsel 2024-01-19 saat 14.42.27_34dfb767

Özlem Çerçioğlu Çineli vatandaşların talebini yerine getirdi Özlem Çerçioğlu Çineli vatandaşların talebini yerine getirdi

WhatsApp Görsel 2024-01-19 saat 14.42.25_97801241