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Durasıllı ve Güzelköy Mahallelerinde yol kenarlarındaki kuruyan otlarla birlikte köşe bucak tüm sokakları temizleyen ekipler, bölgeyi pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu.



Temizlik çalışmalarının rutin olarak 82 mahallenin tamamında devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çevre ve halk sağlığının korunması için ciddi bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz Nazillimizin tüm noktalarında titizlikle çalışmaya devam ediyor. Sorumluluk sahamız içerisinde yer alan bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İŞKUR’un Toplum Yararına Programları kapsamında ekibimize dahil olan mesai arkadaşlarımızla daha güçlü bir şekilde Nazillimizi pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Emeklerinden dolayı tüm personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber: Yaprak Kaplan



