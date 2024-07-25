Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı, ilçedeki kadın girişimcilerin dijital pazarlama ve e ticaret konusunda yetkinlik kazanmaları için ‘Nazilli’nin Kadın Girişimcileri E-Ticaret Öğreniyor’ eğitim projesi başlattı.

Yerel ürünlerin tanıtımını ve satışını arttırmak, artan satışlar ile ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlara destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan eğitim Nazilli Belediye hizmet binasında yapılacak.

Eğitimin kesin tarihi başvurular tamamlandıktan sonra kesinleşecek ve katılımcılara bildirilecek.

Nazilli’deki tüm girişimci kadınları eğitime davet eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “İnternet sayesinde Nazilli’nin üretken ve güçlü kadınları yerel müşterilerle sınırlı kalmayıp global pazarlara erişim sağlayabilecek. Fiziksel bir mağaza açma maliyetine kıyasla e ticaret platformlarında çok daha az sermayelerle ürün satışı yapabilecek” dedi.

Başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak

Eğitim günlerine eksiksiz katılmak.

E-Ticaret üzerinden ürün satışı yapmak ya da yapmayı hedefliyor olmak