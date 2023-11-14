Tahmini Okuma Süresi: dakika

Nazilli Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle hizmet kalitesinin artırılması ve temizlik, park bahçe, mezarlık işleri, fen işlerinde görevlendirilmek üzere 100 kişi işe başladı.

Toplum Yararına Programı kapsamında görevlendirilen personellerle biraraya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Başta bizlere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İŞKUR müdürlüğümüze, daire müdürlerimize ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz çatısı altında, Nazillili vatandaşlarımıza hizmet için hep birlikte görev yapacağız. Bugün iş başı yapan arkadaşlarımızın tamamıyla hep birlikte sahada olacağız. Bu sebeple sizler artık Nazilli Belediyemizin sahadaki temsilcilerisiniz ve yaptığımız her işte dikkat etmemiz gereken hususlar, yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimiz var. Şehrimize yapacağınız hizmetler için her birinize teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz" dedi.

