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Turizm merkezlerinden olan Aydın’da, kolluk kuvvetleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 405 olayı ortaya çıkarttı. Operasyonlarda 430 şüpheli yakalanırken, 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahsa ise suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise toplamda 4 kilo 588 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 1 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 405 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyetlerde 430 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmış ve 2 şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 2 bin 562,31 gram kubar esrar, bin 147,81 gram metamfetamin, 82 kök kenevir, 599,34 gram skunk, 103 kök skunk, 82 adet diğer sentetik haplar, 6,15 gram kokain, 316 adet sentetik ecza, 21,87 gram eroin, 251 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir” ifadeleri yer aldı.