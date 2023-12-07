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Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; olumsuz hava şartlarından etkilenerek can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ağaçlarda budama işlemlerine devam ediyor.

Son olarak Kurtuluş Mahallesi 372 Sokak’ta yol boyunca kuru ağaçları tespit ederek titizlikle budama faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla budanan dalları tasnifliyor.

Budama faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.