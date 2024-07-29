Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Zafer Mahallesi 520/1 sokakta yol yenileme çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Zafer Mahallesi ile Dallıca Mahallesini birleştiren sokağa, toplamda 4 bin 450 metrekarelik taş döşemesi yapılacak.

Zafer Mahallesi kısmında 2 bin 350 metrekarelik kilitli parke taşı döşemesi yapılarak birinci etabı bitirilen yolun ikinci etabı için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Dallıca Mahallesi kısmında kalan 520/1 sokağın öncelikle deforme olan asfaltının iş makineleri ile kazınmasının ardından stabilizesi yapıldı. İkinci aşama için hazırlanan sokakta yaklaşık 2bin 100 metrekarelik kilitli parke taşı döşenecek.

Kademeli olarak gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ivedilik durumuna göre planlama yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Mevcut yolların kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Mahallerimizde vatandaşlarımızın yol konforunu arttırmak için gayret gösteriyoruz. Kış gelmeden kullanımı en kötü yollarda çalışmalarımız yoğunlukta. Artan sıcaklara rağmen büyük özveriyle çalışan ekiplerimize minnettarız. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.