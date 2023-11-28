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Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret eden Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Nazilli İlçe Temsilcileri Sema Üzel ve Muzaffer Uyan, desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çalışmaların Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde başladığını ifade eden Nazilli Otizm Orkestra ve Korosu Kurucu Şefi Şefika Yurga; “Bugün bizler için çok kıymetli bir gün. Geçtiğimiz yıllarda İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu olarak Nazilli’de konserler vermiştik. Bugün de yeni bir orkestranın Nazilli’de kurulması için çalışmalara başladık. 30 öğrencimiz var. Her hafta çalışarak koromuzu en güzel şekilde hazırlayacağız” dedi.

Nazilli Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesi ve yaşatılması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Otizmli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alması için Nazillimizde ilk kez Otizm Orkestra ve Koromuzu kurduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işlere imza atacaklarına eminim. Koromuzun ilk konserini sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.