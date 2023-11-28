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Bugün gerçekleşen Aydın Büyükşehir Meclisinde ASKİ bütçe görüşmelerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik oturduğunuz evin suyunu kaçak kullanıyorsunuz diye iftira atan Akp gurup sözcüsü Mustafa Arı’ya tokat gibi cevap veren Çerçioğlu, “Ben köyde oturuyorum ve köyde oturan vatandaşların suyu 4/1 oranını öder. Kanun budur bilmeden iftira atıyorsunuz” dedi.

Yapılan Bütçe görüşmelerinde 100 de Yüz zam olmazsa biz bunu kabul etmiyoruz diyen Akp ve Mhp Meclis üyeleri hızını alamayarak Başkan Özlem Çerçioğlu’na yönelik evinizin suyunu kaçak kullanıyorsunuz diyerek iftira niteliğinde suçlamamalarda bulundular.

Akp gurup sözcüsü Mustafa Arı, “Siz oturduğunuz evin suyunu kaçak kullanıyorsunuz ne kadar ödüyorsunuz” diyerek kanun ne olduğunu bilmeden suçlamalarda bulundu. Bunun üzerine tebessüm ederek sakinliğini koruyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “ Siz attığınız iftiralar ve bizim suya zam yapmayacağımız için çirkin iftiralar atmaya çalışıyorsunuz ama bunu vatandaş yemez. Kanunda yeri olan Köyde oturan kişiler su bedelinin 4/1 oranını öder maddesini kaçırdınız yada bilmiyorsunuz. Öncelikle sözünüzü geri alın. Ben Çakırbeyli Köyünde oturuyorum ve köyde oturmaktan gurur duyuyorum. Siz önce kanunu bilecek öğrenecek sonra iftira atacaksınız. Ödediğim faturaların hepsi ortada ben sizler gibi suya zam yapılmadığı için rahatsız olmuyorum. Siz kendi ağzınızla “ 2024 Yılı zam yağmuru ile geçecek diyorsunuz ve itiraf ederken, yalanlarınız ve kaybedecek olma korkunuzla bana iftira atıyorsunuz. Önce kanunu bilin köylünün halini sorun ve köyde oturan insanların su parasının 4/1 oranını ödeğini bilin” dedi.

Haber : M. Cemil Ağırbaşer