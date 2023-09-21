Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.A’nın ikametinde uyuşturucu yetiştirdiğini tespit etti. Ekipler vakit kaybetmeden operasyon için düğmesine bastı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda A.A’nın evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikamet içerisinde yaptıkları incelemede 10 adet yetiştirilmesi yasak Hint Keneviri ve yaklaşık 900 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.A, buradaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Mahkemede uyuşturucu madde imal etmek suçundan dolayı tutuklanan A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



