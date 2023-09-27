Nazilli’nin yöresel ürünleri turistlerin ilgi odağı oldu

Nazilli’ye özgü yöresel ürünleri tatma ve satın alma imkanı bulan yerli turistler; incir, zeytin, zeytinyağı gibi lezzetler karşısında mest oldu.

Misafirlerine Nazilli Belediyesi’nin kültür yayınlarından Aydın ve Yöresi Ağızları kitabını hediye eden Başkan Özcan, “Böylesine anlamlı bir günde misafirlerimizi Nazillimizde ağırlamaktan ve onlara bu kitabı hediye etmekten onur ve gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi bugün Türk Dil Bayramı. Bu kıymetli kitap ile Türk diline ve yöremize büyük bir katkı sunduğumuza inanıyorum. Misafirlerimiz gün boyu Nazillimizi gezdiler. Pek çok önemli noktasını bizzat yerinde görme imkanı yakaladılar. İlçemizi çok sevdiklerini ifade ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Mastaura Antik Kenti’ni ve bölgede kurulan yöresel ürünler pazarını gezen kafile, desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti.