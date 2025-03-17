Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan Verona bölgesinde şiddetli bir çatışma yaşandı. Olay, Palmetto Venues adlı mekânının önünde meydana geldi. Çatışma sonucunda 4 kişi yaralanırken, olayın ardından çok sayıda kurşun izi otoparkta ve çevresinde bulundu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Verona Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde otoparkta başlayan sözlü bir tartışma, kısa süre içinde şiddetli bir silahlı çatışmaya dönüştü. Tartışmaya karışan üç şüpheli arasında karşılıklı silah atışı başladı. Polis, olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde 41 yaşındaki bir erkeğin karın bölgesine birden fazla kurşun isabet ettiğini ve 40 yaşındaki bir erkeğin ise sağ kolundan yaralandığını belirledi. Her iki yaralı, Verona Kurtarma Ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından polis, çevre kasabalardan gelen yardımlarla kalabalık kontrolünü sağladı ve otoparkta detaylı incelemelere başladı.

Olay yerinde bulunan kurşun izleri, kanlı kıyafetler ve diğer izler, çatışmanın ne kadar şiddetli olduğunu gösterdi. Palmetto Venues ise olay sonrası, olayın incelenmesi için geçici olarak kapatıldı.

Verona Polis Departmanı, halk için herhangi bir tehdit bulunmadığını ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yeni bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.