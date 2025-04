Turkish Students Association Global’in (TSA) düzenlediği “Turks Talk x Kariyer Fuarı” New York’ta büyük ilgi gördü. Amerika ve Kanada’daki 48 üniversiteden gelen Türk öğrenciler, sektörün önde gelen profesyonelleriyle buluşma fırsatı yakaladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada genelinde üniversite eğitimi alan Türk öğrenciler, bu yıl ikinci kez düzenlenen “Turks Talk x Kariyer Fuarı”nda bir araya geldi.

New York'ta gerçekleştirilen etkinlik, Turkish Students Association Global (TSA) önderliğinde hayata geçti. Geçtiğimiz yılın ardından büyüyerek yoluna devam eden fuar, bu yıl daha fazla üniversite, kurum ve öğrenci katılımıyla önemli bir organizasyona dönüştü.

TSA Global Başkanı Mehmet Bora Gündoğan, Başkan Yardımcıları Rodi Zeynep Emci ve Oğulşah Erk Mete’nin liderliğinde organize edilen etkinlik, gençlerin hem mesleki hem sosyal olarak güçlenmesine katkı sundu.

Organizasyonun temel amacı, Amerika genelindeki Türk öğrenciler arasında dayanışmayı artırmak, onları birbirleriyle ve profesyonel dünya ile buluşturmak olarak öne çıktı.

Öğrenciler etkinlikte, fuarda stand açan şirket temsilcileriyle doğrudan temas kurarak staj ve iş fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

NYPD DE STAND AÇTI

Polisliğe ilgi gösteren gençlerin sayısının artması üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) de bu yıl fuarda stand açtı. Gençlerin kamu hizmeti ve güvenlik sektörüne olan ilgisini göz önünde bulunduran NYPD, öğrencilere kariyer seçeneklerini tanıttı.

Fuarın açılış konuşmasını, New York Üniversitesi’nden akademisyen ve ekonomist Dr. Recep Karaburun yaptı. Ardından Doğa Demirhan ve Silikon Vadisi'nde yatırımcılık ve girişimcilik faaliyetleriyle tanınan Murat Aktıhanoğlu, öğrencilere deneyimlerini ve kariyer yolculuklarını anlattı.

TSA Global Başkanı Mehmet Bora Gündoğan, Başkan Yardımcıları Rodi Zeynep Emci ve Oğulşah Erk Mete, etkinliği yerinde takip eden ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye konuştu.

GÜNDOĞAN: SADECE ÖĞRENCİ KULÜBÜ DEĞİL

Arizona State University’de son sınıf öğrencisi olan Gündoğan, TSA’nın sadece bir öğrenci kulübü değil, aynı zamanda Amerika ve Kanada’daki Türk gençliği için bir dayanışma ve rehberlik ağı olduğunu vurguladı.

Gündoğan, şunları söyledi:

"Derneğimiz yaklaşık 48 üniversiteyi kapsıyor. Etkinliklerimizi sadece New York’ta değil, Los Angeles, San Francisco, Boston ve Miami gibi birçok şehirde düzenliyoruz. Başkanlık görevi her sene mezuniyetlerle devrediliyor. Bu sürdürülebilir bir yapı oluşturdu ve her dönem genç liderler yetiştiriyoruz."

EMCİ: TSA HER KONUDA ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Başkan Yardımcısı Rodi Zeynep Emci, derneğin yalnızca kariyer alanında değil, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında da öğrencilere destek sunduğunu belirtti

“Vize sorunlarından okul hayatına kadar her konuda öğrencilerin yanındayız. Bu bir arkadaşlık dayanışması olduğu kadar, tecrübeye dayalı bir rehberlik ağıdır” diyen Emci, derneğin vizyonunu şu sözlerle anlattı:

"Kariyer fuarı bizim en önem verdiğimiz projelerimizden biri. Bunun yanı sıra mentorluk programları, sosyal sorumluluk projeleri ve akademik destekler gibi birçok yeni çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Her konuda öğrencilerin yanındayız."

METE: BURADA BİR TOPLULUK YARATIYORUZ

TSA ekibinin bir diğer başkan yardımcısı Oğulşah Erk Mete, öğrenciler arasında kurulan bu bağın sadece mesleki değil, duygusal ve kültürel bir destek de sağladığını söyledi:

"Biz burada bir topluluk yaratıyoruz. Sorunu olan herkes bize ulaşabiliyor. Birlikte çözüm üretmek bizim görevimiz. Vize sorunlarından iş başvurularına, okul hayatından sosyal yaşama kadar elimizden geldiğince rehberlik sunuyoruz."

SPONSORLAR

Etkinlik sonunda Başkan Gündoğan, organizasyona destek veren sponsor firmalara da teşekkür etti:

Onal Gallant Bayram & Amin PC, Mavi, Arpaş Diamond, Otto Tiles & Design, Avşar Construction, Atlas University, Tabnet, Bergen Marble & Granite, Hillside Kitchen ve Taşkın Bakery.

Öğrencilere mentorluk programları, sosyal sorumluluk projeleri ve rehberlik hizmetleri sunmayı hedefleyen TSA Global, iletişim kanalları olarak Instagram ve resmi web siteleri tsaglobal.org üzerinden öğrencilere ulaşıyor.

Onal Gallant Bayram & Amin PC avukatları Sercan Önal ve Murat Bayram da etkinliğe katıldı.