Uyku Bozuklukları, apne, baş ağrısı ve nörolojik hastalıklarda bütüncül tedavi yaklaşımıyla binlerce hastayı sağlığına kavuşturan Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, hastalarına yeni muayenehanesinde hizmet verecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Tacettin Veli Mahallesi Üzüm Plaza’da açılan Nöroloji Uzmanı Dr. Hilal Horozoğlu’nun özel muayenehanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın katılımıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışa Kayseri Sanayi Odası Başkanı Abidin Özkaya ve Diyanet İşleri eski başkan yardımcısı Necmettin Nursaçan da iştirak etti. Açılış dualarla gerçekleştirildi.

Dr. Hilal Horozoğlu, yaptığı açıklamada özellikle uyku bozuklukları, uyku apnesi, baş ağrısı, beyin damar hastalıkları, demans, baş dönmesi, parkinson ve multipl skleroz (MS) gibi nörolojik hastalıklara yönelik özel tanı ve tedavi hizmetleri sunduklarını şu sözlerle vurguladı: “Kayseri Şehir Hastanesi’nde uzun yıllar nöroloji uzmanı ve başhekim yardımcısı olarak görev yaptım. Emekli olduktan sonra, hastalarıma daha nitelikli ve birebir ilgilenebileceğim özel bir ortam sağlamak amacıyla bu muayenehaneyi açtım. Özellikle nörolojik hastalıkların teşhisinde detaylı değerlendirme yapıyor; uyku bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, beyin damar hastalıkları, hareket bozuklukları ve botoks uygulamaları gibi konularda bütüncül bir tedavi sunuyoruz.”