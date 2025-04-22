Ticari gayrimenkulde yeni dönem başlıyor. Ofis ve dükkan yatırımları konutun önüne geçiyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ofis ve dükkânlar, konuta göre çok daha kısa sürede geri dönüş sağladığı için tercih ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzmanlara göre, konut yatırımlarında amortisman süresi 25-30 yıla kadar çıkarken, ticari gayrimenkulde bu süre 10-15 yıla kadar düşüyor. Bu fark, yatırım kararlarında dengeleri değiştiriyor.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye genelinde satılan her 100 gayrimenkulden 17’si ticari nitelikli olurken, 2024'ün ilk çeyreğinde bu oran yüzde 22’ye yükseldi. Söz konusu artış, yatırım tercihlerinde ticariye doğru net bir yönelimi gösterdi.

İSTANBUL’DA YENİ TİCARET AKSI: BAYRAMPAŞA

İstanbul’da ticari yatırımlar açısından öne çıkan bölgelerden biri Bayrampaşa oldu. Ana ulaşım arterlerine yakınlığı ve merkezi konumuyla dikkat çeken bölge, yeni nesil ticaret projeleriyle ilgi görüyor.

KİRA GELİRİ + DEĞER ARTIŞI = ÇİFT KAZANÇ

Ticari gayrimenkulün artık yalnızca büyük yatırımcıların değil, birikimini değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği bir alan haline geldiğini ifade eden sektör temsilcilerinden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "Ofis veya dükkân alanlar sadece kiralama amacıyla değil, iş kurmak ya da uzun vadeli kazanç elde etmek için de yatırım yapıyor. Yeni dönemde yatırımcılar sadece kira geliri değil, aynı zamanda mülkün değer artışına da odaklanıyor. Özellikle merkezi lokasyonlarda yer alan ve ulaşım avantajına sahip ticari projeler, sürdürülebilir getiri arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor" diye konuştu.