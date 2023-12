Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müjdeler veren Başkan Güler, Göndeliç’e tam kapasite ile çalıştığında 70 bin kişiye hizmet verecek olan Kayak Merkezi projesini hazırladıklarını söyledi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının gündem maddelerine geçmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verirken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“70 BİN KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK”

Ordu’yu dünyanın sayılı merkezlerinden bir tanesi yapmayı hedeflediklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz ve Mesudiye ilçeleri sınırlarında bulunan Göndeliç’e çok önemli bir Kayak Tesisi kurmayı planladıklarını vurguladı.

Tesisisin maketini meclis toplantısında meclis üyeleri ile paylaşan ve tesis hakkında teknik bilgiler veren Başkan Güler, “Uzunca bir süre çalışıp emek verdiğimiz bir çalışmanın müjdesini vermek istiyorum. Göndeliç projesini hazırladık. Bakanlıktan büyük ölçüde izinlerini aldık. Türkiye’de Ordu’yu, Göndeliç’i dünyanın sayılı merkezlerinden bir haline getirecek. Çambaşı’nın rakımı 1950 metre , Göndeliç’in 2736 metre. Çambaşı’nda ortalama 2,5 ay kar var, Göndeliç’te 5 ay kar var. Daha uzun dönem kar olacak. İçeresinde turistik tesisler ve oteller olacak. Çambaşı 136 hektar iken Göndeliç 4 bin hektar olacak. Çambaşı’nın 17 km pist alanı varken Göndeliç’in 120 km olacak. 9 ayrı mekanik tesisi olacak olan Göndeliç tam kapasite çalıştığı zaman günlük 70 bin kapasiteye ulaşacak. Bu müthiş bir şey. Günlük kapasitenin 10’da birine bile ulaşsa Ordu için büyük bir gelir ortaya çıkacak. Her alanda Ordu’yu öne çıkaracak bir proje ortaya çıkacak. Bu çalışmalar etap etap yapılacak. Ordu’muza hayırlı olsun” dedi.

“SANAT VE SPORDA HER ZAMAN ÖNCÜYÜZ”

Alt ve üst yapıda rekorlar kırdıklarını belirten Başkan Güler, spor ve sanatta da çok iyi işler yaptıklarını dile getirdi.

Spor alanında yeni bir müjde veren ve Melet kıyısına uluslararası nitelikte off road pisti kuracaklarını aktaran Başkan Güler, “Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Hem sporda hem sanatta hem de altyapıda önemli çalışmalar yapıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yol ve su da rekorlara ulaştık. Bunların yanı sıra Ordu’da kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verdik. Sporda boks alanında Avrupa’da şampiyon olarak altın madalyaya uzandık. Ordu off road’ta Türkiye’nin sayılı merkezlerinden bir tanesi haline geldi. Güreş’te Aybastı Türkiye’deki 7 merkezden biri oldu. Biz öte yandan off road konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir şey düşündük. Belli aralıklarla yarışlar yapmak yerine onlar için tabii bir yer seçtik ve Melet kıyısında bir parkur oluşturduk. İsteyen istediği zaman gelecek ve hazır halde antrenman yapabilecek. DSİ ile görüşüp alanı uluslararası bir pist haline getireceğiz” diye konuştu.