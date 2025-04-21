Doğu Anadolu Bölgesi'nin en hareketli medyalarında sahip illeri arasında yer alan Ağrı’da faaliyet gösteren Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği, İnternet Gazetecileri Federasyonu’na üye oldu.

AĞRI (İGFA) – 81 il ve 5 ülkede faaliyetlerini sürdüren İnternet Gazetecileri Federasyonu ailesine Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği de katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en hareketli medyalarında sahip illeri arasında yer alan Ağrı’da faaliyet gösteren Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği, üyelik kararı ile İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çalışmalarında etkin rol alması bekleniyor.

İGF’NİN YURT DIŞINDA HEDEFİ BÜYÜK

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin İGF’ye büyük katkı sağlayacağını belirten İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, “İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak gerek yurt genelinde gerekse yurtdışında etkin rol almak, medyalarımıza katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz yurt dışında 60’ın üzerinde ülkede İGF’nin ve ülkemizin izlerini taşımak.” dedi.

“YEREL MEDYANIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDAYIZ”

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği’ni ve Başkan Nihat Aydın’ı tebrik eden İGF Genel Başkanı Demir, “Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayın yapan yerel medyalarımızın sorunlarına çözüm aramak için ciddi çalışmalar içerisinde olacağız. Yerel medyalarımızın sorunlarına çözüm bulmak zorundayız. Gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na gerekse Basın İlan Kurumu’na yerel medyalarımızın sorunlarının çözümü için görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yerel medyanın güçlü olması, ülkemizin kalkınmasının önünü açacaktır. Başkan Nihat Aydın ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir ile birlikte Ağrı’da ziyarette bulunan İGF Teşkilat Başkanı İsrafil Avcı da, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği’ni ve Başkan Nihat Aydın’ı tebrik ederek, “Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin üyeliği İGF’ye güç katacaktır. Nihat Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“YEREL MEDYALARIN KALKINMASI GÜÇLERİN BİRLEŞMESİYLE OLUR”

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Nihat Aydın ise, İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun ülke genelinde ses getiren bir federasyon olduğuna dikkat çekerek, “Bizler Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği olarak yerel medyalarımızın kalkınması ve ekonomik koşullarını iyileştirmesi açısından yapılacak faaliyetlerde İnternet Gazetecileri Federasyonu ile birlikte elimizden geleni fazlasıyla yapmaya hazırız. Yerel medyaların refah düzeyinin artması, istihdam ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi, medya derneklerinin birleşerek güç birliği oluşturmasıyla mümkün olur. Bizler de bu doğrultuda İnternet Gazetecileri Federasyonu ile birlikte önümüzdeki süreçte önemli çalışmalara imza atacağız. İGF Genel Başkanı Mesut Demir’e, İGF Teşkilat Başkanı İsrafil Avcı’ya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi.