Antalya’da yapılan 3. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları 1300 sporcu arasında gösterdikleri başarıyla İnegöl’e 8 madalya getirdi. Sporcular elde ettikleri bu başarılarla milli takıma da göz kırptılar.BURSA (İGFA) - Oryantiring 3. Kademe Türkiye Şampiyonası 1-2 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 35 farklı ilden 92 kulüp ve 1300 sporcunun yarıştığı şampiyonada, İnegöl Belediyespor Kulübü de yerini aldı. Oryantiring branşında katıldıkları her müsabakada derecelere uzanan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, yine farklarını ortaya koyarak kürsüde İnegöl rüzgarları estirdiler.

MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ PUANLAR ELDE ETTİLER

Yarışmayı 8 madalyayla tamamlayan İnegöl Belediye Spor Kulübünün başarılı sporcuları, milli takıma girebilmek için de önemli puanlar elde ettiler. Şampiyonada her sporcu kendi kategorisinde olmak üzere; Zeynep Şeker 1’incilik, Yusuf Hamza Başyiğit 1’incilik, Mustafa Talha Bilge 1’incilik, Zafer Uyan 2’ncilik, Melek Tekin 3’üncülük, Aleyna Minden 3’üncülük, Azra Coşkun 3’üncülük ve Eren Haman 3’üncülük madalyası kazandı.