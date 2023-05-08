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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şahinbey ilçesinde otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 vatandaşın telefonlarını yankesicilik suretiyle çalan H.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Olay anına dair görüntüler otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahısın otobüsteki vatandaşa arkasından yaklaşarak telefonunu çaldığı anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsten hızla inmesiyle şüphe çeken şahıs diğer vatandaşlar tarafından fark edildi. Telefonunun çalındığını fark eden vatandaş otobüsten atlayarak müdahale etmek istedi.

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