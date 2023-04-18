Kaza, 5 Nisan tarihinde saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 09 K 1922 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat Ezer’e önce çarparak üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ezer’i Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Ezer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ezer, hastanedeki 13 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti. Rıfat Ezer’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. İki hafta önce gerçekleşen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansımıştı.