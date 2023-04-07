Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne aniden geçen başka bir araç korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şoförünün refleksiyle manevra kazanın boyutunu azaltırken, otobüs içindeki yolcular sağa sola savruldu. Başka bir kazada ise motosiklet sürücüsü kırmızı ışığa rağmen durmadı. Karşısına çıkan otomobile çarpan kişi, kaskı sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Diğer bir motosiklet sürücüsü ise cadde üzerinde süratle seyir halindeyken yola çıkan otomobile çarparak savruldu. Bir başka sürücü ise düz yolda ilerlerken kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar, kent güvenliği ve araç kameraları tarafından görüntülendi.