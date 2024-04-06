CHP Uzunköprü Belediye Başkan adayı Özlem Becan açıklama yaparak gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak Uzunköprülülere de teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2019 yerel seçimlerinde Uzunköprü’de Trakya’nın ve Uzunköprü’nün tek kadın belediye başkanı olarak seçilen ve 31 Mart 2024 tarihinde CHP Uzunköprü Belediye Başkan adayı olarak seçime giren ve seçimi kaybeden geçmiş dönem Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklama ile yerel seçimi değerlendirdi.

Becan açıklamasında döneminde yaptığı işleri de anlatarak Uzunköprü halkına da teşekkür etti.

Becan’ın açıklaması şöyle;

“Son Güne dair Demokrasi, en sade tanımıyla halkın kendi kendini yönetmesidir. Halk kendisini temsil etmeye layık gördüğü kişiyi siyasi fikirleri ve görüşleri doğrultusunda seçer.

Uzunköprü halkı, beni 5 yıl boyunca bu göreve layık gördü ve Uzunköprü'nün ilk kadın belediye başkanı olarak onurlandırdı.Bu sorumlulukla 365 gün, 24 saat çalıştım. Çok çalıştım...

Çok çalıştık... Belediyenin borcu var deyip kenara çekilebilirdim ben yoktan var etmeyi seçtim. 2 yıl Korona ile uğraştık deyip bahane üretebilirdim ben çözüm ve iş üretmeyi seçtim. Onlarca fiziki proje üretmenin yanında birçok sosyal yaraya da parmak bastık, herkese destek olmaya çalıştık. Kadınların, gençlerin, çocukların, esnafın, engellilerin, fakir fukaranın, garip gurebanın derdiyle dertlendik, #AilemUzunköprüm diyerek herkesin derdine derman olmaya çalıştık. Belediye Kreşini açtık, çocuklarımızın Başkan teyzesi olduk.

Kadın Faaliyetevi'mizi yaptık, kadınlarımız üretsin Uzunköprü kazansın dedik. Kadın Emek Pazarı'nı yaptık, kadınlarımız ürettiklerini satsın, aile ekonomisine katkıda bulunsun dedik. Engelsiz Yaşamevi'mizi yaptık, engellilerimiz eğitim alsın, engelli ailelerimizin gönlü rahat olsun dedik. Vadi Parkı yaptık, Uzunköprü için bir cennet yarattık. 20 dönüm güneş tarlası yaptık, temiz enerji kullanalım, enerji giderlerimizi düşürelim dedik.

Katı Atık Tesisimizi işletmeye verdik, Uzunköprü'nün çöpünden elektrik ürettik.

Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali'mizi yaptık, olması gerektiği yere, Uzunköprü'ye yakışır şekilde yaptık.Halk Ekmek büfelerini yaptık, ekonomik sıkıntı yaşayan insanımız sofrasına bir ekmek daha fazla koyabilsin diye.8 Temmuz Adalet Anıtı'nı yaptık, başka canlar yanmasın diye.Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali'mizi aşağı taşıdık, esnafımıza can olsun diye.Halk Çarşı'yı yaptık, hiçbir çocuk montsuz, ayakkabısız kalmasın, ihtiyaç fazlası, ihtiyaç sahibinin eksiklerini tamamlasın diye.Halk Masasını açtık, belediyeye her gelen sorununa çözüm bulsun diye.Alzheimer Mobil Takip Sistemini yaptık, hastalar ve yakınları güvende olsun diye.Şeker Park Gençlik Merkezi'ni yaptık, önünden geçtikçe "şurası bir düzelse, şu mezbelelik bir temizlense" diyen Uzunköprülüler burada rahatça, güvenle dolaşabilsin diye.

Köy Minibüsleri Terminali'mizi yaptık, esnafımız da, köylü vatandaşlarımız da rahat etsin diye.

Şehir içinde metruk binaları temizledik ücretsiz otopark yaptık, Uzunköprülüler rahatça kullansın, trafik rahatlasın diye. Doğal gazı getirdik, Uzunköprülüler zehir solumasın diye.Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı'nı yaptık, her canlıya sahip çıkalım diye.

Atatürk Parkı, Cumhuriyet Parkı yaptık, gençlerimize iş kapısı olsun, halkımız uygun fiyata sosyalleşsin diye.

Çürümeye terk edilmiş İleri Biyolojik Atik Su Arıtma Tesisimizi devraldık, İşletme ihalesine vermedik, kendi öz gücümüzle işlettik, belediyenin parası belediyede kalsın diye.Yeniköy, Çöpköy, Atbaba, Hıdırellez şenliklerimizi sürdürdük, geleneklerimiz yaşasın diye.

Yeniköy su alt yapı çalışmasını başlattık, halkımız temiz ve sağlıklı suyu kullansın diye.Uygunsuz iş yerlerini köprünün diğer tarafına taşıdık, kadınlarımız, genç kızlarımız caddelerde sokaklarda özgürce yürüyebilsin, ocaklar sönmesin diye.Hiçbir sporcumuzu, spor kulübümüzü yalnız bırakmadık, başarılarıyla Uzunköprü'yü gururlandırsınlar diye.

Kavacık ve Çöpköy OSB'ye paydaş olduk, Uzunköprü'nün gençleri işsiz kalmasın diye.Eskiköy Sınır Kapısı açılsın diye çalmadık kapı bırakmadık, ilçemize can gelsin diye.

Avrupa Birliği ve Kardeş Belediyelerlerden milyonlarca lira hibe aldık, Belediyemize maddi yük binmesin diye.İlk okul öğrencilerine beslenme desteği sağladık, Uzunköprü'de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye.Korona sürecinde 1 Milyon maske, tonlarca dezenfektan dağıttık kimse bu hastalığa yakalanmasın diye.

Her gün 3000 kap sıcak yemek dağıttık, hiç kimse, kimsesiz hissetmesin diye.Tüm esnafımıza, yanlarında çalışan çıraklara gıda kolisi dağıttık, iş yerleri kapandığı için mağduriyet yaşamasınlar diye. Muhtarlarımızla, Sivil toplum kuruluşlarımızla toplandık, halk buluşmaları, mahalle buluşmaları yaptık, bu şehri beraber yönetelim diye.Binlerce ton asfalt döktük, yüzbinlerce metre kare taş döşedik, Uzunköprü en güzeline yakışır diye.Selde, yağmurda, yangında, afette hep işimizin başındaydık, hiçbir vatandaşımız yalnız hissetmesin, yaraları beraber saralım diye.

Binlerce kilometre yol gittik, Uzunköprü'yü ve Uzunköprülüleri en iyi şekilde temsil edebilelim diye.

Çalıştık, hep çalıştık! Daha fazlasını yapabilir miydik? Elbette yapabilirdik. Ama yazımın başında dediğim gibi demokrasi, halkın kendisini temsil edecek kişiyi sandıkta seçmesi demektir. Uzunköprü halkının iradesi sandıkta tecelli etmiştir.

Demokrasiye sahip çıkan, büyük ailem dediğim Kıymetli Uzunköprülülere sonsuz saygılarımı ve yürekten sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkür de, günlerce bazen haftalarca göremediğim fedakar evlatlarıma, sonsuz desteği için değerli eşime, anneme, babama, kardeşime, eşimin ailesine aslında tüm aileme ve zaman içinde ailem olanlara... Gece gündüz demeden çalışan Büyük Cumhuriyet Halk Partisi Örgütüne, yoldaşlarıma. Her veda, bir merhaba.

Eyvallah”