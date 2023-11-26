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Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan Bosna Hersek’te gerçekleşen ziyarette CHP heyetinde Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte yer alması siyasi kulisleri hareketlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan Bosna Hersek’te gerçekleşen ziyarette CHP heyetinde Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte yer aldı. Ziyarette SDP Genel Başkanı ve Bosna ve Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Nikšić ve SDP Heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Becan’ın bu önemli ziyarette yer alması ve CHP’nin Büyük Kurultayı’nda da Divan heyetinde yer alması siyasi kulislerde Becan,Edirne Belediye Başkanlığı’na aday adayı mı yorumlarını getirmeye başladı. Özel’in Edirne’ye bir kadın adayı düşünmesi halinde bu adayın Özlem Becan olabileceği de siyasi kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

CHP KULİSLERİ BECAN VE BEZBAŞ’I KONUŞUYOR

Öte yandan 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimleri için CHP kulisleri kaynıyor.

2019 yerel seçimlerinde belediyeyi kaybeden CHP, 2024 seçimleri için Keşan’a güçlü aday arayışlarını sürdürürken, CHP’nin önseçim yapacağı ve önseçimde de, aday olarak atamayı düşünüyor. CHP’nin Keşan’da adayını ön seçimle belirleyeceği ve ön seçimde bu adayın da parti içinde ve kamuoyunda çok sevilen Mustafa Bezbaş olacağı konuşuluyor. Ön seçimden aday olarak çıkacak olan, parti içinde ve kamuoyunda çok sevilen Mustafa Bezbaş’ın seçimi kazanacağı da konuşuluyor.

Edirne için ise sürpriz adayın kadın aday Özlem Becan olacağı konuşuluyor. Son Makedonya gezisinin Özlem Becan’ın önünü açtığı da konuşuluyor. Uzunköprü de Becan’ın Edirne adayı olması halinde Uzunköprü’de kimin CHP Belediye başkan adayı olacağı da merakla bekleniyor.

CHP TABAN HAREKETİ ADAYI ERGUN TÜRKYILMAZ ÇALIŞIYOR

Edirne’de taban hareketinin Belediye Başkan Aday Adayı Ergun Türkyılmaz’ın saha çalışmalarına devam ettiği ve anketle yapılacak bir atamada Türkyılmaz’ın isminin de öne çıkabileceği Edirne kamuoyunca konuşuluyor.