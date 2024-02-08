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Aydın Büyükşehir Belediyesi, eski ve yeni dörtyol kavşağını doğu batı istikametinde transit geçişler ile yeraltına alıyor. 6 ay gibi kısa sürede tamamlanması planlanan ve 2 kilometre uzunluğunda olacak projenin maliyeti ise yaklaşık 580 Milyon TL olacak.

Modern ve etkili bir ulaşım ağı olacak

Eski ve yeni dörtyol kavşaklarının, Efeler ilçesi şehir içi trafiğini en önemli giriş noktaları olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yaklaşık 580 milyon lira maliyeti olacak bu önemli proje ile hem trafik daha da rahatlayacak hem de sürücülere ulaşım noktasında önemli bir zaman kazandıracak. Şehrimizin ulaşım altyapısını daha modern ve daha etkili bir ulaşım ağına kavuşturmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

6 ay gibi kısa sürede tamamlanacak Evliya Çelebi Cami bölgesine kadar olan bu proje ile Umurlu istikametinden gelen vatandaşlar, İncirliova istikametinde trafik lambalarını beklemeden yeraltına sorunsuz bir şekilde ilerleyebilecekler. Projeyle ayrıca, Adnan Menderes Bulvarı girişinde bekleme süresi yarı yarıya azalacak.