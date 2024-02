Yılmaz’ın Paris’te çektiği ve şehrin içsel bir portresi niteliğinde olan fotoğraflardan oluşan sergi, 21 Mart tarihine kadar izlenebilir.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde açıldığı günden bu yana kenti sanatın farklı dallarındaki usta isimlerle bir araya getiren Ada Modern Sanat Galerisi, fotoğraf sanatçısı Bayram Yılmaz’ın ‘Paris Yalnızlığı’ isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Yılmaz’ın belirli aralıklarla 10 yılı aşkın süredir gittiği Paris’te, objektifine yansıyan fotoğraf karelerinden oluşan serginin açılışına çok sayıda sanat severle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Usta sanatçının fotoğraf sergisi, Paris’i dışsal bir görsellik olarak değil, aynı zamanda o şehirde geçen zamanın yavaşça işleyen ritmi ve insanların duygu dolu anlarıyla bir bütün olarak görmelerine olanak tanıyor. Ziyaretçilerine şehrin içsel yalnızlığını da anlama fırsatı sunan sergiden elde edilecek gelir, otizmli bireylerin eğitimi için Kuşadası Otizm Derneği’ne bağışlanacak. Sergi, 21 Mart tarihine kadar izlenebilir.

Serginin açılışında konuşan Ada Modern Sanat Galerisi Sanat Direktörü ve KUSAV Başkanı Levent Köylü, ‘’Sevgili sanatseverler, Paris her bir köşesinde geçmişin izlerini taşıyan büyülü bir şehir. Paris yalnızlığı, sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda Paris'in sıcaklığını, melankolisini ve büyüsünü yakalamış bir sanatçının vizyonunu sergileyen bir yaşam güncesi niteliğindedir. Her karede, Paris'in yaşayan bir tarih kitabı olduğunu ve her anının bir sanat eseri olduğunu hissedeceksiniz. Sizleri, Bayram Yılmaz'ın objektifinden yakalanan bu özel anları keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

“İnsanları yalnızlığı seviyor”

Fotoğraf Sanatçısı Bayram Yılmaz ise, “Modernizm ile beraber Paris’te yaşayan insanlar kollektif yaşamdan daha çok bireysel yaşama geçti. Paris, dünyada modernizmin yanı sıra siyaset ve sanat alanlarında da öncü olan bir şehir. Paris’te insanlar yalnızlığı seviyor ve tercih ediyor. Çektiğim fotoğraflar da bu durumu yansıtıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Ada Modern Sanat Galerisi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, fotoğraf sanatçısı Bayram Yılmaz’ı Kuşadası’nda ağırladıkları için onur duyduklarını söyledi. Ada Modern Sanat Galerisi’nin Kuşadalıları sanatın farklı alanlarında eserler veren önemli isimlerle tanıştırmaya devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Tüm sanatseverleri, çok uzun süre boyunca emek verilen bu sergiyi izlemeye davet ediyorum” dedi.