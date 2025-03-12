Otomobil parça hırsızlığı Paterson'da da araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu. Özellikle egzoz katalizörlerinin hedef alınması nedeniyle araç sahiplerine büyük maddi kayıplar yaşıyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde oto hırsızlığının yanı sıra otomobil parça hırsızlığı da araç sahiplerinin korkulu rüyası oluyor.

New Jersey'in Paterson kentinde de son zamanlarda otomobil parçalarına yönelik hırsızlık olaylarının arttığına dair şikayetler giderek yaygınlaştı.

Özellikle egzoz katalizörleri, hırsızların hedefi haline gelmiş durumda.

Bu durumdan etkilenen New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin komşusu Ali Bey de, yaşadığı mağduriyeti paylaştı.

Ali Bey, araçlarının park halinde olmasına rağmen, iki kez katalizörlerinin çalındığını ve bunun büyük maddi kayıplara yol açtığını ifade etti.

Katalizörlerin fiyatlarının yüksek olduğunu ve orijinal parçaların taktırılmasının imkansız hale geldiğini belirten Ali Bey, yan sanayi ürünleri kullanmak zorunda kaldığını ancak bunun da aracının yakıt tüketimini iki katına çıkardığını söyledi. Ali Bey’in yaşadığı hırsızlık olaylarının sadece kendisinin değil, çevresindeki birçok kişinin de başına geldiğini ifade ederek "Birçok kişi aynı sorunu yaşıyor ve bizler de kendi önlemlerimizi almak zorunda kalıyoruz" dedi.

Hırsızlar tarafında altı yüksek araçların daha kolay hedef haline geldiğini öne süren Ali Bey, bunun yanı sıra, polis müdahalesinin sınırlı olduğunu ve araçların genellikle terk edilmiş kabul edilerek bir çözüm bulunamadığını ifade ederek, durumun ciddi bir sorun haline geldiğini anlattı. Ali Bey, bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaştıklarında, park yerini daha güvenli gördükleri alanlara kaydırmaya çalıştıklarını belirtirken, gece vakti yaşanan hırsızlıkları engellemekte zorlandıklarını ve uyandıklarında ise olayın çoktan gerçekleşmiş olduğunu da kaydetti.

https://youtu.be/wMay2Ej7UgU