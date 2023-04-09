Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, şimdi de Tralleis Antik Kenti’nde MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Tralleis Aydın MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası, 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Cumartesi günü saat 14.00’te antrenmanla başlayan şampiyonada, 19 kategoride toplam 295 sporcu, tarihi Tralleis Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu parkurda şampiyonluk için pedal çevirdi.

Şampiyona 9 Nisan saat 09.30’daki U15 Erkek - Bayan ve U17 Erkek - Bayan yarışlarıyla start aldı. 2,5 kilometrelik kısa parkur ve 4,7 kilometrelik uzun parkurlarda pedallayan sporcular, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gerçekleştirilen yarışların ardından düzenlenen tören ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

