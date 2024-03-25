31 Mart seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Pehlivan, ziyaretlerinde projelerini anlatıyor. Efeler’in eksiklerini tek tek tespit ederek çözüm projeleri hazırlayan Pehlivan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla büyümesini ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Tam donanımlı ve modern olacak”

Hayata geçirecekleri spor salonlarının tam donanımlı ve modern olacağına vurgu yapan Pehlivan, “Spor sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Ancak üzülerek söylemek istiyorum ki Efeler’de gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşacağı alanlar yetersiz. Biz de bu projemiz ile Efeler’de hızlı bir şekilde spor tesisleri kazandıracağız. Zeybek ve Mimar Sinan mahallelerinde imar planında spor alanı olarak belirlenen alanlara kapalı spor salonları, jimnastik ve antrenman salonları yapacağız.

Tesislerimiz modern, temiz ve tam donanımlı olacak şekilde hazırlanacak. Tüm hemşehrilerimizin kullanımına açık olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz ve yaşlılarımız için sürekli erişilebilir spor salonları olacak” ifadelerini kullandı.