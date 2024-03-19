Efeler ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Pehlivan’a, Efeler’in önceki dönem belediye başkanı Mesut Özakcan eşlik etti. Ziyaret esnasında Pehlivan’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, “Başımızı nereye çevirsek onu görüyoruz. Başkanın enerjisi gerçekten çok yüksek. Biz kendisine inanıyoruz, Efeler’e hakkıyla hizmet edecek inşallah.” yorumunu yaptı.

“Üretime teşvik edeceğiz”

Pazarcı esnafına ‘Efeçem’ Çiftçi Eğitim Merkezi Projesinden de söz eden Pehlivan, “Bugün enginardan kestaneye kadar pek çok ürünün üretim merkezi Aydınımız. Bizim üretip tonla sattığımız pek çok ürün başka bir bölgede gram ile satılıyorsa bizim bu konuda eksiğimiz var demektir. Bu manada tüm çalışmalarımızı tamamladık.

Bu proje ile; tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik organizasyon ve işbirlikleri ile uzman ziraat mühendisleri, biyologlar ve veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek kurslar ile tarımın her aşamasında detaylı eğitimler sunacağız. Bu programlar aracılığı ile Efeler’de üretilen ürünlerin güvenliğini arttıracak ve sertifikalı tarım ürünleri ile iç ve dış pazarda önemli bir marka değeri oluşturacağız. Tarladan soframıza gelen yerli ürünlerimizin lezzeti bambaşka olacak” dedi.

“Pazarcı esnafımızın eksikleriyle birebir ilgileneceğiz”

Pazarcı esnafının taleplerini de dinleyen Pehlivan, “Esnafımızın yaz, kış yaşadığı tüm sorunlara vakıfız. Kalıcı çözümler üretmek için tüm hazırlıklarımız tamam. Daha modern Pazar yerleri için de çalışmalarımızı yaptık. Hem vatandaşımız hem de esnafımıza en iyi imkanları sunacağız” diye konuştu.