Her gün farklı projelerini kamuoyuna tanıtan Burak Pehlivan, hayvanseverlerin ve vatandaşların en çok şikayetçi oldukları sokak hayvanları projesini kamuoyuyla paylaştı.

“HAYVAN AMBULANSINI HİZMETE GETİRECEĞİZ”

Pehlivan, yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli olan sadece insanların değil, aynı zamanda şehrimizdeki tüm canlıların huzurunu sağlamaktır. Bunun için modern hayvan bakımevi, ve rehabilitasyon merkezini hayata geçireceğiz. Proje kapsamında uzman veterinerler eşliğinde modern bakım üniteleri, dostlarımız için acil durumlarda, hayat kurtaracak, hayvan ambulansını hizmete getireceğiz. Modern tesisimizde dostlarımızın bakımı için gerekli tüm imkanlar sağlanacak, merkezimiz halkın denetimine açık bir şekilde sağlanacak. Sokak canlarınız bizlere, sizlere emanet." ifadelerini kullandı.

“SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Pehlivan, bu projeye çok önem verdiğini, bu konuda kamuoyunda çok şikayetler aldığını da ifade ederek, “Vatandaşlarımız sokakta bazen yürürken, spor yaparken, çocuklarını köpekler yüzünden korktukları için okula götürmekte çok korktuklarını söylüyor. Belki bu köpeklerin zararı yok ama olmayacak anlamı da taşımıyor. Bu konuda görevlendireceğimiz uzman arkadaşlar teknolojik altyapıyı hazırlayacak. Burada en önemli bir konuda Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile de iş birliği yaparak daha güçlü bir alt yapının ve sokak hayvanlarının rehabilitesi konusunda ciddi adımlarımız olacak. Sokak hayvanlarına sahip çıkacağız. Herkesin memnun olacağı bir projemiz olacak." dedi.

Haber: Ömür Yapıcı

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