31 Mart yerel seçimleri öncesi emin adımlarla yoluna devam eden Burak Pehlivan, her zaman destek sözünde bulunduğu kadınlara müjdeyi verdi. Pehlivan, ‘Efeler’de yaşayan kadınlarımıza iş kurmaları için 150 bin lira hibe desteği vereceğini belirtti.

“Güçlü kadın akademisine kayıt yaptırmaları yeterli”

Projenin detaylarını açıklayan Pehlivan, “Efeler’de yaşayan ve güçlü kadın akademisine kayıt yapan, ilk defa iş kuracak girişimci kadınlarımıza 150 bin lira hibe desteği vereceğiz. Her platformda kadınlarımızın yanında olduğumuzu söylüyorum. Onların kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına tüm destekleri sağlayacağız. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur” dedi.