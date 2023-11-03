Bunlar da ilginizi çekebilir

Akatlar Arena’da oynanacak maçın hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde tamamlayan yeşil-beyazlı takım hücum ve savunma setleri üzerinde çalıştı. Tedavi süreçleri devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam ise kadroda yer almıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında 4 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da deplasmanda oynayacağı Beşiktaş Emlakjet maçının hazırlıklarını tamamladı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında Potanın Tarzanları, Beşiktaş Emlakjet ile 4 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da karşılaşacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.